Марочко: ВСУ устроили массовые стихийные захоронения в Кременских лесах в ЛНР

Немногим ранее Марочко высказался о ситуации в Донецкой Народной Республике. Он сообщил, что там российская армия прорвала оборону ВСУ и вошла в село Ямполь. Теперь ВС РФ закрепляются в населенном пункте. В первую очередь, на улицах Партизанской и Мичурина.