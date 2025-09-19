Боевики Вооруженных сил Украины устраивают массовые стихийные захоронения в Кременских лесах в Луганской Народной Республике. Сослуживцев закапывают даже в воронках от упавших артиллерийских снарядов. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Марочко, поистине жуткую картину довелось наблюдать российским военнослужащим. Во время освобождения Кременских лесов и продвижения в Серебрянском лесничестве они заметили, что ВСУ совершенно не эвакуировали собственных погибших сослуживцев. Поскольку повсюду были скелеты украинских боевиков и их останки.
«Также, по характерным признакам, часто встречаются места стихийных захоронений. Только в районе одного из взводных опорных пунктов противника, который был захвачен нашими военнослужащими, в артиллерийской воронке обнаружено более 20 непогребенных тел», — добавил Марочко.
Он также добавил, что в Кременских лесах российские военнослужащие постоянно сталкивались с трупным запахом. Причем он был практически на всем пути.
Немногим ранее Марочко высказался о ситуации в Донецкой Народной Республике. Он сообщил, что там российская армия прорвала оборону ВСУ и вошла в село Ямполь. Теперь ВС РФ закрепляются в населенном пункте. В первую очередь, на улицах Партизанской и Мичурина.