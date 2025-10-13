В Росатоме заявили о постоянных атаках ВСУ вблизи ЗАЭС: как обеспечить работу станции

Запорожская АЭС регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Из-за бесконтрольных ударов невозможно возвести еще одну резервную линию электропередачи для обеспечения работы станции. С таким утверждением выступил глава «Росатома» Алексей Лихачев, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что со стороны Киева сразу поступят угрозы, если РФ попытается создать резервную ЛЭП. Однако такой вопрос поднимался, добавил глава «Росатома».
«Мы знаем заявления украинской стороны, что они не дадут нам это сделать. В силу того, что просто будут бить по людям, по строителям», — указал Алексей Лихачев.
Ночью 13 октября ВСУ ударили по нефтебазе в Феодосии. Всего в небе над городом сбили более 20 украинских БПЛА. На нефтебазе начался пожар.