Путин: благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно

При подготовке к отопительному сезону необходимо жестко приводить в жизнь все необходимые меры, благодушие в этом вопросе неуместно, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ, комментируя доклад министра энергетики Сергея Цивилева об обеспеченности регионов страны топливом в преддверии зимнего сезона.