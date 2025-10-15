Путин: благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно

При подготовке к отопительному сезону необходимо жестко приводить в жизнь все необходимые меры, благодушие в этом вопросе неуместно, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ, комментируя доклад министра энергетики Сергея Цивилева об обеспеченности регионов страны топливом в преддверии зимнего сезона.
«Благодушие здесь точно неуместно. Надо то, о чем вы здесь говорили, жестко проводить в жизнь», — сказал глава РФ.
Ранее Путин на совещании с членами правительства заявил, что улучшение качества жизни людей в России является главной целью. Он также отметил, что в стране сохраняется высокий темп обновления дорожной инфраструктуры, и подчеркнул необходимость его поддержания.