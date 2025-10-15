Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно

Президент РФ заявил о необходимости «жестко проводить в жизнь все меры».

Источник: Аргументы и факты

При подготовке к отопительному сезону необходимо жестко приводить в жизнь все необходимые меры, благодушие в этом вопросе неуместно, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ, комментируя доклад министра энергетики Сергея Цивилева об обеспеченности регионов страны топливом в преддверии зимнего сезона.

«Благодушие здесь точно неуместно. Надо то, о чем вы здесь говорили, жестко проводить в жизнь», — сказал глава РФ.

Ранее Путин на совещании с членами правительства заявил, что улучшение качества жизни людей в России является главной целью. Он также отметил, что в стране сохраняется высокий темп обновления дорожной инфраструктуры, и подчеркнул необходимость его поддержания.