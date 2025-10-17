Telegraph: Разговор Путина и Трампа стал болезненным ударом для ЕС

Евросоюз получил болезненный удар, когда стало известно, что во время телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп достигли предварительной договорённости о личной встрече.
«Заявление Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения ситуации на Украине станет болезненным ударом для Европы», — сказано в публикации британского издания The Telegraph.
Также аналитики издания прогнозируют укрепление авторитета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после встречи Путина и Трампа, во время которой Венгрия выступит как принимающая сторона.
Напомним, в четверг вечером состоялся исторический телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа состоялась по инициативе российской стороны и длилась два с половиной часа.
Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим» и заявил, что в течение двух недель может состояться встреча двух лидеров. Возможным местом её проведения названа Венгрия.