Трамп наконец определился насчёт встречи с Си Цзиньпином

Однако ранее Трамп заявил, что его запланированная встреча с Си Цзиньпином, по всей видимости, потеряла свою актуальность. Он обвинил Китай в создании монополии на рынке магнитов и других металлов, что ставит мир в уязвимое положение. Тем не менее позднее американский лидер вновь заговорил о намерении встретиться с Си Цзиньпином.