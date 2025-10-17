Трамп наконец определился насчёт встречи с Си Цзиньпином

«Мы встретимся через пару недель. Мы встретимся в Южной Корее», — заявил Трамп.
Однако ранее Трамп заявил, что его запланированная встреча с Си Цзиньпином, по всей видимости, потеряла свою актуальность. Он обвинил Китай в создании монополии на рынке магнитов и других металлов, что ставит мир в уязвимое положение. Тем не менее позднее американский лидер вновь заговорил о намерении встретиться с Си Цзиньпином.
