Водолацкий: Трамп не даст Киеву «Томагавки», чтобы избежать конфликта с РФ

Водолацкий уверен, что вопрос поставок Tomahawk Украине снят с повестки дня. Депутат отметил, что Трамп не хочет прямого конфликта с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп не предоставит киевскому режиму ракеты Tomahawk с увеличенной дальностью поражения, чтобы избежать прямого конфликта с Россией, сказал aif.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он подчеркнул, что вопрос с Tomahawk можно считать закрытым, так как если бы он стоял на повестке дня, то не планировалась бы встреча президента России и американского лидера в Венгрии.

«Трамп отлично понимает, что при поставках Tomahawk Украине, США напрямую вступят в конфликт с Россией, так как управлять такими ракетами украинские бандеровцы не в состоянии, это могут делать только американские специалисты», — отметил Водолацкий.

«Для президента Соединенных Штатов важнее развитие отношений и контакты с Путиным, чем поддержка или отправка Tomahawk киевскому режиму», — выразил уверенность депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с Трампом заявил, что ракеты Tomahawk не изменят ситуацию в зоне СВО.

