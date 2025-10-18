Президент США Дональд Трамп не предоставит киевскому режиму ракеты Tomahawk с увеличенной дальностью поражения, чтобы избежать прямого конфликта с Россией, сказал aif.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Он подчеркнул, что вопрос с Tomahawk можно считать закрытым, так как если бы он стоял на повестке дня, то не планировалась бы встреча президента России и американского лидера в Венгрии.
«Трамп отлично понимает, что при поставках Tomahawk Украине, США напрямую вступят в конфликт с Россией, так как управлять такими ракетами украинские бандеровцы не в состоянии, это могут делать только американские специалисты», — отметил Водолацкий.
«Для президента Соединенных Штатов важнее развитие отношений и контакты с Путиным, чем поддержка или отправка Tomahawk киевскому режиму», — выразил уверенность депутат.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с Трампом заявил, что ракеты Tomahawk не изменят ситуацию в зоне СВО.