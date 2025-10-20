Ричмонд
Обвиняемый в хищении земель глава Крымского района Кубани ушёл в отставку

Сергей Лесь, обвиняемый в хищении земель на 2 млрд рублей, ушёл в отставку по собственному желанию, решение поддержано депутатами.

Источник: Аргументы и факты

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, обвиняемый в хищении земельных участков на 2 млрд рублей, ушёл в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации в Telegram-канале.

Депутаты районного совета приняли решение удовлетворить отставку Леся. В ближайшие 10 дней губернатор Кубани назначит временно исполняющего обязанности главы района.

Отметим, что Лесь находится под стражей по делу о хищении государственных земель.

Следствие утверждает, что с января по март 2024 года он поручил своему подчинённому заключать сделки с землёй на льготных условиях — без торгов и по заниженной цене.