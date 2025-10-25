Дмитриев: проект туннеля между Россией и США серьёзно изучается

Проект туннеля под Беринговым проливом между Россией и США активно изучается. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
«Мы серьёзно изучаем этот проект. Он достижим, это возможно сделать. Но мы также понимаем, что сначала нужно преодолеть политические сложности», — подчеркнул Дмитриев.
Он отметил, что существует множество экономических причин для реализации такой инициативы. По его словам, масштабное экономическое сотрудничество между Россией и США может стать прочной основой для мирных и стабильных отношений между двумя странами.
Напомним, 17 октября глава РФПИ объявил о начале обсуждений проекта туннеля, который должен соединить Россию и США. Идею оценили президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне глава киевского режима Владимир Зеленский. Американский лидер охарактеризовал предложение как «интересное», тогда как Зеленский высказался более скептически и признался, что не в восторге от инициативы Москвы. Несмотря на разницу в позициях, процесс обсуждения проекта был запущен.