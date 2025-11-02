Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко оценил диалог Путина и Си Цзиньпина

НИНБО, 2 ноя — РИА Новости. Диалог президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носит системный характер, отличается высоким уровнем доверия и взаимопонимания, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Источник: © РИА Новости

Зампред правительства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике.

«Их диалог носит системный, регулярный характер, отличается высоким уровнем доверия и взаимопонимания», — сказал вице-премьер в ходе пленарного заседания 29-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Чернышенко напомнил, что только в этом году главы государств провели две очные встречи, на которых поставили задачи по наращиванию торгово-экономического сотрудничества.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше