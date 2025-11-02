Чернышенко оценил диалог Путина и Си Цзиньпина

Зампред правительства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике.
«Их диалог носит системный, регулярный характер, отличается высоким уровнем доверия и взаимопонимания», — сказал вице-премьер в ходе пленарного заседания 29-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Чернышенко напомнил, что только в этом году главы государств провели две очные встречи, на которых поставили задачи по наращиванию торгово-экономического сотрудничества.