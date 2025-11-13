FT: специалисты центра «Рубикон» радикально изменили ситуацию в зоне СВО

Специалисты центра беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» кардинально изменили ситуацию с использованием дронов в зоне специальной военной операции на Украине. Как сообщает издание Financial Times (FT), они лишили Киев одного из главных тактических преимуществ.
В материале статьи отмечается, что успех «Рубикона» усилил давление на Вооруженные силы Украины, находящиеся в невыгодном положении. Армия лишилась одного из главных преимуществ — использования простых в сборке и дешевых в производстве беспилотников.
Специалисты центра активно используют современное оборудование и БПЛА, чтобы находить и ликвидировать операторов дронов ВСУ до того, как они успеют совершить атаку.
Ранее KP.RU сообщал, что расчет беспилотника из состава «Рубикона» выявил радиолокационную станцию дальнего действия П-18 ВСУ, по которой был нанесен удар боеприпаса «Ланцет».