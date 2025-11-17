Newsweek: конгрессвумен Грин угрожали убийством после разлада с Трампом

Издание напоминает, что Грин ранее была одной из самых ярых сторонниц Трампа, однако в последнее время разошлась с ним по ряду ключевых вопросов, включая приостановку работы федерального правительства. В ответ Трамп отказался от поддержки конгрессмена, раскритиковав её в соцсети Truth Social и назвав «чокнутой Марджори» и «предательницей».