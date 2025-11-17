Newsweek: конгрессвумен Грин угрожали убийством после разлада с Трампом

Полиция американского штата Джорджия расследует угрозы убийством в адрес члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин и её семьи. Об этом сообщает Newsweek, уточняя, что угрозы поступили в виде писем по электронной почте.
Расследование началось вскоре после публичного заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что не считает, что жизнь Грин в опасности.
«Честно говоря, я не уверен, что о ней вообще кто-то думает», — добавил глава государства.
Издание напоминает, что Грин ранее была одной из самых ярых сторонниц Трампа, однако в последнее время разошлась с ним по ряду ключевых вопросов, включая приостановку работы федерального правительства. В ответ Трамп отказался от поддержки конгрессмена, раскритиковав её в соцсети Truth Social и назвав «чокнутой Марджори» и «предательницей».
Сама Грин заявила, что «необоснованные и злобные нападки» со стороны президента стали «сигналом для опасных радикалов».
При этом накануне Грин выразила надежду на примирение с главой государства.