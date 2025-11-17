Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Newsweek: конгрессвумен Грин угрожали убийством после разлада с Трампом

Политик считает, что нападки со стороны американского президента стали «сигналом для опасных радикалов».

Источник: Аргументы и факты

Полиция американского штата Джорджия расследует угрозы убийством в адрес члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин и её семьи. Об этом сообщает Newsweek, уточняя, что угрозы поступили в виде писем по электронной почте.

Расследование началось вскоре после публичного заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что не считает, что жизнь Грин в опасности.

«Честно говоря, я не уверен, что о ней вообще кто-то думает», — добавил глава государства.

Издание напоминает, что Грин ранее была одной из самых ярых сторонниц Трампа, однако в последнее время разошлась с ним по ряду ключевых вопросов, включая приостановку работы федерального правительства. В ответ Трамп отказался от поддержки конгрессмена, раскритиковав её в соцсети Truth Social и назвав «чокнутой Марджори» и «предательницей».

Сама Грин заявила, что «необоснованные и злобные нападки» со стороны президента стали «сигналом для опасных радикалов».

При этом накануне Грин выразила надежду на примирение с главой государства.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше