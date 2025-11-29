Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев назвал худшего западного лидера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил в своей стране серьезный миграционный и преступный кризис, став худшим западным лидером. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, команда президента США Дональда Трампа намерена разоблачить кризис, который устроил «самый непопулярный в истории Британии премьер».

«США ясно видят, насколько печальным провалом является Стармер: он плох и для Великобритании, и для Запада. Наконец-то будет сказана правда о бандах, занимающихся грумингом, и росте преступности, связанной с мигрантами», — сказал политик.

Ранее Дмитриев высказался об отставке руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. «Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», — написал чиновник.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше