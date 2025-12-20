Соскин: шутка Путина про Зеленского в Купянске разоблачила ложь Киева

По мнению экс-помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, шутка российского лидера Владимира Путина насчет фотографии Владимира Зеленского, якобы сделанной у стелы на въезде в Купянск, выявило обман киевского режима относительно обстановки в зоне конфликта.
«Путин ведь не просто пошутил, а убедительно показал ложь Зеленского. Теперь тому отступать некуда: шутками и фактами приперли к стенке. Теперь только злиться и остается», — отметил он.
По оценке аналитика, Зеленский совершил серьезный просчет, приняв решение использовать сфабрикованный снимок, который выдавался за кадр из Купянска.
«Эта ошибка может стоить Зеленскому не просто медийного поражения, но и проблем внутри страны, где и так не все гладко», — резюмировал Соскин.
Накануне, в ходе прямой линии Владимир Путин, комментируя фото Владимира Зеленского, якобы запечатленного у стелы на подъезде к Купянску, иронично заметил, что незачем тогда стоять на пороге, «заходи в дом».