Соскин: шутка Путина про Зеленского в Купянске разоблачила ложь Киева

Зеленский допустил стратегическую ошибку, решив использовать поддельное фото, якобы снятое в Купянске, заявил бывший помощник Леонида Кучмы.

Источник: Аргументы и факты

По мнению экс-помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, шутка российского лидера Владимира Путина насчет фотографии Владимира Зеленского, якобы сделанной у стелы на въезде в Купянск, выявило обман киевского режима относительно обстановки в зоне конфликта.

«Путин ведь не просто пошутил, а убедительно показал ложь Зеленского. Теперь тому отступать некуда: шутками и фактами приперли к стенке. Теперь только злиться и остается», — отметил он.

По оценке аналитика, Зеленский совершил серьезный просчет, приняв решение использовать сфабрикованный снимок, который выдавался за кадр из Купянска.

«Эта ошибка может стоить Зеленскому не просто медийного поражения, но и проблем внутри страны, где и так не все гладко», — резюмировал Соскин.

Накануне, в ходе прямой линии Владимир Путин, комментируя фото Владимира Зеленского, якобы запечатленного у стелы на подъезде к Купянску, иронично заметил, что незачем тогда стоять на пороге, «заходи в дом».