Закон о выборах на Украине будет «одноразовым», заявили в Раде

«Я хочу дать возможность рабочей группе вместе со специалистами высказаться по каждому пункту, ведь по каждому вопросу есть аргументы “за” и “против”, которые нужно тщательно проработать, взять наилучший мировой опыт и предложить Украине новый закон. Этот закон будет одноразового использования», — заявил Стефанчук.
Спикер уточнил, что конкретные сроки и условия выборов ещё не определены, но важность подготовки нового закона остается актуальной.
Напомним, что ранее Стефанчук подписал распоряжение о подготовке закона об украинских выборах. Он подчеркнул, что проведение выборов в условиях военного положения сопряжено с необходимостью решения ряда специфических вопросов.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.