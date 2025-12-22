Ричмонд
Закон о выборах на Украине будет «одноразовым», заявили в Раде

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что закон, регулирующий проведение выборов в условиях военных действий, будет использоваться только для этих выборов и не будет применяться в дальнейшем.

Источник: Life.ru

«Я хочу дать возможность рабочей группе вместе со специалистами высказаться по каждому пункту, ведь по каждому вопросу есть аргументы “за” и “против”, которые нужно тщательно проработать, взять наилучший мировой опыт и предложить Украине новый закон. Этот закон будет одноразового использования», — заявил Стефанчук.

Спикер уточнил, что конкретные сроки и условия выборов ещё не определены, но важность подготовки нового закона остается актуальной.

Напомним, что ранее Стефанчук подписал распоряжение о подготовке закона об украинских выборах. Он подчеркнул, что проведение выборов в условиях военного положения сопряжено с необходимостью решения ряда специфических вопросов.

