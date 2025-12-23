23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бассейне пятизвездочной гостиницы Hilton в румынском городе Сибиу обрушилась крыша, в результате чего шесть человек, включая четырех детей, были доставлены в больницу. Об этом заявил инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Сибиу, сообщает ТАСС.