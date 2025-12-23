Ричмонд
В бассейне пятизвездочной гостиницы Hilton в румынском городе Сибиу обрушилась крыша

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бассейне пятизвездочной гостиницы Hilton в румынском городе Сибиу обрушилась крыша, в результате чего шесть человек, включая четырех детей, были доставлены в больницу. Об этом заявил инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Сибиу, сообщает ТАСС.

Двое взрослых в возрасте 45 и 42 года получили множественные ушибы и травмы, у четырех детей зафиксированы легкие травмы. Еще один пострадавший получил медицинскую помощь на месте и отказался от госпитализации.

Полиция завела уголовное дело и расследует причины инцидента. -0-