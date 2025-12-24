NYT: потеря Северска серьезно ухудшила переговорную позицию Киева

Отступление украинской армии из Северска в Донецкой народной республике значительно ухудшило переговорную позицию Украины, пишет The New York Times.
«Северск служил опорным пунктом в подконтрольной ВСУ части ДНР. Украина заявила во вторник, что ее войска оставили Северск, что еще больше осложнит позицию Киева на продолжающихся мирных переговорах с Россией», — сообщило издание.
В этом районе наступление ВС РФ усиливается, вместе с тем растет давление на украинских боевиков, говорится в материале. Отмечается, что отступление ВСУ из Северска упростит для российских войск освобождение Славянска и Краматорска.
Напомним, 11 декабря Минобороны России сообщило об освобождении Северска. Генеральный штаб ВСУ подтвердил вывод украинских подразделений из города лишь 23 декабря. В Киеве заявили, что ВСУ оставили город «в целях сохранения жизней и боеспособности подразделений».
Военкор Юрий Котенок сообщил, что после освобождения Северска российским подразделениям удалось выйти на склоны высоты с отметкой 165,7 в направлении Славянска от юго-западной окраины города.