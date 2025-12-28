Тщательно следили за врагом, а затем нанесли удар: Российским военным удалось уничтожить большую группировку ВСУ

Как отмечал военкор KP.RU Александр Коц, после взятия Димитрова у армии России появились огромные возможности для наступления. По его словам, наши военные могут двигаться сразу по трем направлениям. Первый путь — это северо-восток в сторону Константиновки, второй — север в сторону Доброполья. Третьим направлением является запад. Туда войска РФ могут пойти после окончательной зачистки Гришино.