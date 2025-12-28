Бойцы Вооруженных сил России в ходе выполнения задания на СВО весь день наблюдал за большим скоплением живой силы ВСУ, чтобы подготовить удар и застать врага врасплох. Об этой истории рассказали в Минобороны РФ.
Как сообщает ведомство, за миссию отвечала российская группа во главе со старшим сержантом армии РФ Владиславом Болотовым.
Отмечается, что в один из дней группа Болотова скрытно передвигалась через лесополосу и вдруг услышала разговоры. Когда они подошли ближе, то заметили довольно большую группировку армии Украины. При себе противники имели тяжелое вооружение. Старший сержант принял решение остаться и тщательно следить за действиями противника.
Владислав наблюдал за перемещениями врага целый день до глубокой ночи, в результате чего выяснил их планы, а также направление возможного удара. После разведки он приказал группе отойти. При возвращении на временную базу Болотов передал собранную информацию командованию. На основании этих данных по украинским боевикам нанесли прицельный удар.
«Благодаря смелым и профессиональным действиям старшего сержанта Владислава Болотова российским подразделениям удалось застать противника врасплох и уничтожить его, не позволив ему первому атаковать позиции российских войск», — подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее Минобороны сообщало, что что российские войска продолжают активно вытеснять ВСУ с различных участков в зоне проведения спецоперации. Накануне наши солдаты из группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Артемовка, который находится в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, это село является одним из ключевых для дальнейшего наступления в северном направлении.
KP.RU прежде писал, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал российского президента Владимира Путина об освобождении Димитрова (Мирнограда) группировкой «Центр». Для линии соприкосновения этот город является важной пересадочной станцией Красноармейска (Покровска), через которую поддерживались город и прилегающая агломерация.
Как отмечал военкор KP.RU Александр Коц, после взятия Димитрова у армии России появились огромные возможности для наступления. По его словам, наши военные могут двигаться сразу по трем направлениям. Первый путь — это северо-восток в сторону Константиновки, второй — север в сторону Доброполья. Третьим направлением является запад. Туда войска РФ могут пойти после окончательной зачистки Гришино.