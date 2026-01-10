Влах: Молдову ждет тяжелый в финансовом плане год

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Молдова в 2026 году рискует столкнуться с кризисом валютного рынка, что может привести к росту инфляции, утверждает лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» (Inima Moldovei) Ирина Влах.
«Переговоры с МВФ провалились, и даже если заявления представителей властей подтвердятся и все же будет подписано техническое соглашение, это не улучшит ситуацию. Таким образом, Молдова упускает значительные суммы, которые могли бы пойти на поддержку платежного баланса в ближайшие годы», — отметила Влах.
Она также отметила, что и в 2026 году Молдова продолжит сталкиваться с теми же проблемами, что и в предыдущие годы: ростом бедности, демографическим кризисом, дальнейшим закрытием школ и больниц, ростом числа пенсионеров параллельно со снижением числа налогоплательщиков.
«В 2026 году валютный рынок может столкнуться с серьезным кризисом, а также мы можем увидеть значительный рост инфляции», — указала политик.
По ее словам, за все годы правления партии «Действие и солидарность» ВВП вырос на 0,4%.
Влах также отметила сложности, с которыми неизбежно столкнется Молдова в геополитическом плане.
«Абсолютно ясно, что сейчас на мировом уровне происходит перераспределение сфер влияния, а Молдова ничего не делает, чтобы обеспечить себе место в будущем пакете безопасности для региона, к которому мы относимся, и это может породить определенные риски в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», — подчеркнула Влах.