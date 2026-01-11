CNN: Трамп не планирует вводить военных в Иран

Президент США Дональд Трамп не рассматривает вариант размещения американского военного контингента на территории Ирана в рамках возможного вмешательства Вашингтона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
По словам собеседников телеканала, представленные президенту варианты действий предполагают иные формы воздействия и не предусматривают ввод войск. Речь, в частности, шла о мерах, направленных против иранских служб безопасности, которые, по оценке американской стороны, используются для подавления протестов.
В Белом доме при этом выражают опасения, что силовое вмешательство может привести к негативным последствиям. В администрации считают, что удары способны либо спровоцировать сплочение населения Ирана вокруг действующей власти, либо вынудить Тегеран ответить с применением собственной военной силы.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США и Израиль причастны к организации массовых беспорядков в стране.
Протесты в Иране начались 28 декабря на фоне резкой девальвации национальной валюты. Власти усилили меры безопасности, в том числе применяли слезоточивый газ и пневматическое оружие. Наиболее массовые акции прошли в Тегеране, а самые ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе страны.
Ранее сообщалось, что в Белом доме обсуждают возможность нанесения военных ударов по Ирану на фоне продолжающихся протестов. Дональд Трамп также предупреждал, что США могут вмешаться, если иранские власти начнут применять смертельное насилие против демонстрантов.