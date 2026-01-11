CNN: Трамп не планирует вводить военных в Иран

Протесты в Иране начались 28 декабря на фоне резкой девальвации национальной валюты. Власти усилили меры безопасности, в том числе применяли слезоточивый газ и пневматическое оружие. Наиболее массовые акции прошли в Тегеране, а самые ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе страны.