CNN: Трамп не планирует вводить военных в Иран

В администрации США заявили, что Дональд Трамп не рассматривает размещение военных в Иране даже при возможной интервенции.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп не рассматривает вариант размещения американского военного контингента на территории Ирана в рамках возможного вмешательства Вашингтона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседников телеканала, представленные президенту варианты действий предполагают иные формы воздействия и не предусматривают ввод войск. Речь, в частности, шла о мерах, направленных против иранских служб безопасности, которые, по оценке американской стороны, используются для подавления протестов.

В Белом доме при этом выражают опасения, что силовое вмешательство может привести к негативным последствиям. В администрации считают, что удары способны либо спровоцировать сплочение населения Ирана вокруг действующей власти, либо вынудить Тегеран ответить с применением собственной военной силы.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США и Израиль причастны к организации массовых беспорядков в стране.

Протесты в Иране начались 28 декабря на фоне резкой девальвации национальной валюты. Власти усилили меры безопасности, в том числе применяли слезоточивый газ и пневматическое оружие. Наиболее массовые акции прошли в Тегеране, а самые ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе страны.

Ранее сообщалось, что в Белом доме обсуждают возможность нанесения военных ударов по Ирану на фоне продолжающихся протестов. Дональд Трамп также предупреждал, что США могут вмешаться, если иранские власти начнут применять смертельное насилие против демонстрантов.

