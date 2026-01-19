Чехия не продаст Украине самолеты L-159

В воскресенье президент Чехии Петр Павел заявил на пресс-конференции, что во время его переговоров на минувшей неделе в Киеве украинская сторона оценила самолеты L-159 как чрезвычайно подходящие для борьбы со скоростными и крупными дронами. Эти самолеты, по словам Павела, являются предметом переговоров как минимум полгода. Шла речь об их аренде Украиной, потом о дарении. Но до сих пор все эти варианты не находили понимания обеими сторонами. Владимир Зеленский предложил покупку самолетов L-159 Украиной, сообщал Павел.