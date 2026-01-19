Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чехия не продаст Украине самолеты L-159

ПРАГА, 19 янв — РИА Новости. Чехия не продаст самолеты собственного производства L-159 Украине, поскольку в них нуждается чешская армия, сообщил в понедельник на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш.

Источник: © РИА Новости

«Мы пригласили сегодня (в понедельник — ред.) на заседание лидеров правящей коалиции министра обороны Яромира Зуну. Он сообщил нам, что армия нуждается в этих самолетах, поскольку срок их эксплуатации заканчивается лишь в 2040 году. Нет никаких самолетов, стоящих без дела в ангарах, все используются. Так что мы нуждаемся в них», — сказал премьер, добавив, что подобное решение приняло в 2023 году и предыдущее руководство минобороны.

В воскресенье президент Чехии Петр Павел заявил на пресс-конференции, что во время его переговоров на минувшей неделе в Киеве украинская сторона оценила самолеты L-159 как чрезвычайно подходящие для борьбы со скоростными и крупными дронами. Эти самолеты, по словам Павела, являются предметом переговоров как минимум полгода. Шла речь об их аренде Украиной, потом о дарении. Но до сих пор все эти варианты не находили понимания обеими сторонами. Владимир Зеленский предложил покупку самолетов L-159 Украиной, сообщал Павел.