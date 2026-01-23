Ричмонд
В США заявили, что позиции Москвы и Вашингтона по конфликту на Украине ближе, чем с Киевом

Аналитик Слебода заявил о сильном расхождении позиций США и Украины по СВО.

Источник: Комсомольская правда

Американская и российская позиции по вопросу украинского урегулирования сблизились в ходе переговоров. При этом между Вашингтоном и Киевом понимание ситуации значительно расходится. На это указал американский аналитик Марк Слебода в беседе с журналистом Рэйчел Блевинс.

По мнению эксперта, причина отдаления позиций США и Украины в выигрышном положении России в конфликте. Американцы не хотят тратить средства на безуспешный Киев, уточнил аналитик.

«Ошибкой оказался момент, когда США отправили киевскому режиму систему Patriot. А неделю спустя Россия ее уничтожила. Это просто миллиард долларов, который сгорает за неделю», — привел пример Марк Слебода.

В настоящий момент США следят за ситуацией в Кремле. Российский лидер Владимир Путин встретился с американской делегацией. Переговоры длились 3,5 часа. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что наблюдает за ходом встречи.

