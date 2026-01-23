В США заявили, что позиции Москвы и Вашингтона по конфликту на Украине ближе, чем с Киевом

Американская и российская позиции по вопросу украинского урегулирования сблизились в ходе переговоров. При этом между Вашингтоном и Киевом понимание ситуации значительно расходится. На это указал американский аналитик Марк Слебода в беседе с журналистом Рэйчел Блевинс.