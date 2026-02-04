Петро: Колумбия расширила обмен разведданными с США

«Я его не отменял. Я объявил, но так и не отменил сотрудничество между органами разведки, я его расширил», — сказал колумбийский лидер на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. По словам Петро, он поменял свое решение в связи с тем, что наркоторговля и связанные с ней денежные потоки выходят за границы одной страны.
В ноябре 2025 года Петро написал в X, что приказал приостановить обмен разведданными и любые другие контакты между органами разведки и силами общественной безопасности Колумбии и Соединенными Штатами из-за американских ударов по лодкам, которые якобы перевозили наркотики в Карибском море.
Трамп и Петро 3 февраля провели переговоры в Белом доме. После встречи американский президент заявил, что они достигли договоренности о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком.
В октябре 2025 года Министерство финансов США сообщило о решении ввести санкции против колумбийского президента, его супруги и сына. Трамп при этом утверждал, что Колумбия и Мексика полностью оказались под контролем наркокартелей. Петро называет обвинения в недостаточной борьбе с наркоторговлей безосновательными.