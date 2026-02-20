ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек

Как отметил генерал, российская армия в прошлом году окончательно перехватила всю стратегическую инициативу в зоне проведения СВО. Всего в 2025-м освобождено более 300 населенных пунктов и свыше 6,7 тысячи квадратных километров территории, а с начала этого года под контроль ВС России перешли еще около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта.