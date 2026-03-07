Противники ударов по Ирану вышли на улицы Вашингтона

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Противники и сторонники американо-израильской операции против Ирана вышли в субботу на улицы Вашингтона, чтобы выразить свое отношение к текущим событиям, передает корреспондент РИА Новости.
Противники ударов по Ирану перекрыли улицу перед парком Лафайет у Белого дома. Многие протестующие держат в руках плакаты с антивоенными лозунгами, а также флаги Ирана и Палестины.
Одновременность с этим колонна сторонников политики президента США Дональда Трампа прошла маршем по параллельной улице, размахивая флагами династии Пехлеви, свергнутой Исламской революцией 1979 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.