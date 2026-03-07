Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Противники ударов по Ирану вышли на улицы Вашингтона

РИА Новости: противники ударов по Ирану вышли на улицы Вашингтона.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Противники и сторонники американо-израильской операции против Ирана вышли в субботу на улицы Вашингтона, чтобы выразить свое отношение к текущим событиям, передает корреспондент РИА Новости.

Противники ударов по Ирану перекрыли улицу перед парком Лафайет у Белого дома. Многие протестующие держат в руках плакаты с антивоенными лозунгами, а также флаги Ирана и Палестины.

Одновременность с этим колонна сторонников политики президента США Дональда Трампа прошла маршем по параллельной улице, размахивая флагами династии Пехлеви, свергнутой Исламской революцией 1979 года.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше