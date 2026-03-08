США признали новое правительство Венесуэлы

Дональд Трамп добавил, что США также заключили с Венесуэлой сделку по добыче золота. «Она призвана позволить нашим двум странам работать вместе, чтобы упростить продажу венесуэльского золота и других полезных ископаемых. У них огромные запасы золота. У них хорошие земли — скажу вам, очень хорошие земли, — но они не могли извлечь выгоду из ценности своей земли… Мы также с нетерпением ждем великих перемен, которые скоро придут на Кубу», — заявил господин Трамп (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).