16 студентов университета Пайаме Нур погибли при атаках на Иран

16 студентов университета Пайаме Нур погибли в Иране в результате атак США и Израиля, сообщает иранское информационное агентство ISNA.
Другие подробности произошедшего и обстоятельства гибели студентов в публикации не уточняются.
Университет Пайаме Нур является одним из крупнейших государственных вузов Ирана и имеет филиалы в различных регионах страны.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о проведении пресс-конференции на фоне военной операции против Ирана. По его словам, он выступит перед журналистами в Майами перед возвращением в Вашингтон, где у него запланирован ряд встреч и телефонных переговоров.
