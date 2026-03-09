Ричмонд
16 студентов университета Пайаме Нур погибли при атаках на Иран

16 студентов иранского университета Пайаме Нур погибли в результате атак США и Израиля, сообщает агентство ISNA.

Источник: Аргументы и факты

16 студентов университета Пайаме Нур погибли в Иране в результате атак США и Израиля, сообщает иранское информационное агентство ISNA.

Другие подробности произошедшего и обстоятельства гибели студентов в публикации не уточняются.

Университет Пайаме Нур является одним из крупнейших государственных вузов Ирана и имеет филиалы в различных регионах страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о проведении пресс-конференции на фоне военной операции против Ирана. По его словам, он выступит перед журналистами в Майами перед возвращением в Вашингтон, где у него запланирован ряд встреч и телефонных переговоров.

