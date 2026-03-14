КСИР сообщил об успешной 47-й волне ракетных атак по Израилю

Ранее с территории Бахрейна был нанесён ракетный удар по Ирану. Это первый подтверждённый случай атаки на Исламскую Республику непосредственно из страны Персидского залива с начала войны. В Бахрейне, где базируется Пятый флот США, 7 марта была сделана видеозапись пуска ракет. По видео невозможно определить, чьи военные — американские или бахрейнские — осуществили запуск. Бахрейн официально опроверг участие своих военных в наступательных операциях.