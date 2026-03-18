Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: пункты дислокации боевиков ВСУ попали под удар в Харьковской области

Экс-депутат Рады сообщил об уничтожении пунктов временной дислокации украинских боевиков в Золочеве.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на среду нанесены удары по местам скопления украинских боевиков в Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Согласно его сведениям, под удар попали места размещения военнослужащих противника в частном секторе на территории поселка Золочев Богодуховского района.

«В Золочеве уничтожены пункты временной дислокации ВСУ», — написал экс-парламентарий.

Данных о потерях противника в результате поражения мест скопления украинских военных в Золочеве нет.

По информации Царева, минувшей ночью удары были нанесены также по объектам противника под Богодуховом, Изюмом, Харьковом, Чугуевом и Эсхаром.

Напомним, накануне стало известно о нанесении бомбовых ударов по пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в пригороде Херсона. Также сообщалось о ракетном ударе по местам размещения и тренировок иностранных военных в Киевской области.

Были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации украинских боевиков под Херсоном и в Константиновке.

