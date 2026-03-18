Царев: пункты дислокации боевиков ВСУ попали под удар в Харьковской области

В ночь на среду нанесены удары по местам скопления украинских боевиков в Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Согласно его сведениям, под удар попали места размещения военнослужащих противника в частном секторе на территории поселка Золочев Богодуховского района.
«В Золочеве уничтожены пункты временной дислокации ВСУ», — написал экс-парламентарий.
Данных о потерях противника в результате поражения мест скопления украинских военных в Золочеве нет.
По информации Царева, минувшей ночью удары были нанесены также по объектам противника под Богодуховом, Изюмом, Харьковом, Чугуевом и Эсхаром.
Напомним, накануне стало известно о нанесении бомбовых ударов по пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в пригороде Херсона. Также сообщалось о ракетном ударе по местам размещения и тренировок иностранных военных в Киевской области.
Были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации украинских боевиков под Херсоном и в Константиновке.