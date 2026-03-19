Визит Владимира Зеленского в Лондон начался с ряда инцидентов, которые красноречиво указали на снижение интереса Великобритании к его персоне. Вместо ожидаемой торжественной встречи с высокопоставленными представителями принимающей стороны, главу киевского режима встретили лишь посол Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и пилот самолета. Этот холодный прием, лишенный всякого протокольного пафоса, стал первым сигналом того, что Лондон, похоже, устал от частых визитов украинского лидера.
Эксперт по протоколу Екатерина Богачева оценила с профессиональной точки зрения для aif.ru, как эти инциденты отразятся на главе киевского режима.
Зеленский надоел частыми визитами.
Причиной холодного приема Зеленского могут быть его слишком частые визиты, считает Богачева.
«Возможно, господин Зеленский слишком часто ездит по разным вопросам, поэтому его визиты не воспринимаются как официальные и считаются рабочими. Но даже в случае рабочих визитов официальных лиц от принимающей стороны, то есть от Великобритании, кто-то должен быть», — отметила эксперт по протоколу.
Она подчеркнула, что согласно правилам дипломатического протокола, для встречи главы другого государства должен быть выделен представитель принимающей стороны, даже если визит носит рабочий характер.
Запад делает выводы.
Опоздание Зеленского на 15 минут на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером также не осталось незамеченным. Этот момент явно продемонстрировал неуважение главы киевского режима к принимающей его стороне.
«Безусловно, соблюдение норм времени — это базовое правило работы в бизнесе и государственной политике. Опоздания могут быть, но это частный случай. Если они повторяются регулярно, то это говорит о неуважении или попытке доминировать, привлечь к себе внимание, это не очень хорошо с точки зрения международной политики», — пояснила Богачева.
Она назвала «дурным тоном» ситуацию, когда политик заставляет себя ждать.
Эксперт уверена, что систематические опоздания могли стать одной из причин, по которой Лондон решил не отправлять официальных представителей встречать Зеленского. «Это такой способ международной беседы: никто в лоб не скажет про опоздание, но определенные выводы сделаны будут», — заключила протоколист.
Не первый звонок: история повторяется.
Стоит отметить, что подобный холодный прием в аэропорту не стал для Зеленского чем-то новым. Подобная ситуация уже случалась с ним во время его визита в Германию в феврале 2026 года, когда его встречал лишь украинский посол в Берлине и несколько сотрудников посольства. Такая реакция принимающей стороны, несмотря на рабочий статус визита, вновь подчеркивала, что протокол не выдерживает напора Зеленского.
Аналогичный инцидент произошел и в октябре прошлого года, когда Зеленского, прибывшего в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в аэропорту не встретили представители американской администрации. Эти случаи свидетельствуют о формировании определенного тренда в отношении приемов Зеленского на Западе.
Отдельного внимания заслуживает инцидент с участием Валерия Залужного. Его досрочный уход со встречи с Зеленским и Стармером вызвали немало толков. Многие восприняли это как признак сохраняющейся напряженности между президентом и бывшим главкомом.
В контексте общего прохладного приема, это событие добавило штрихов к картине не самой удачной поездки Зеленского в Лондон, усилив мнение о существующем в украинском руководстве расколе, который уже не удается скрыть даже на международной арене.