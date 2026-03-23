Россиян предупредили о мошенничестве при бронировании отелей

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Злоумышленники обманывают россиян, создавая поддельные сайты отелей — это самая распространенная мошенническая схема в сфере бронирования отдыха, которая направлена на кражу денежных средств, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств», генеральный директор туроператора «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
«В основном мошеннические схемы — это липовые сайты отеля. Вот это примерно 90% мошеннических схем», — сказал Мкртчян.
По его словам, создается фейковый сайт отеля, где туристов может привлечь низкая стоимость проживания. «Люди бронируют, платят деньги, приезжают в отель, а их там никто не ждет», — пояснил он.
Мкртчян добавил, что мошенники создают сайты, полностью похожие на официальные, незначительно меняя название. «Ставят нижнее подчеркивание, черточку какую-то, и вы попадаете на другую страницу, а она один в один похожа на сайт вашего отеля», — объяснил он.
Он посоветовал туристам не доверять предложениям с низкими ценами и внимательнее смотреть на подлинность сайта отеля.