Даже синхронист не сдержался: Переводчик Зеленского выругался матом в прямом эфире

Как обратио внимание РИА «Новости», инцидент произошёл во время трансляции совместной пресс-конференции Зеленского и премьер-министра Нидерландов. По завершении мероприятия переводчик-синхронист, не осознав, что микрофон всё ещё включён, допустил нецензурное высказывание. Сразу после прощальных слов политиков он произнёс на украинском языке: «У меня такой пресс-конференции ещё никогда не было», после чего его коллега добавила по-английски: «Господи Иисусе».