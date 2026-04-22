Командирский «тактический отход»: Офицеры 159-й бригады ВСУ сбежали, оставив солдат на произвол судьбы

Родственники ВСУ-шников бьют тревогу в соцсетях. По данным российских силовых структур, в 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ произошёл массовый побег командного состава. Об этом сообщают ТАСС.

Источник: Life.ru

Солдат 1-го батальона отправили на передовые позиции на Волчанском направлении. Однако почти все их младшие офицеры не последовали за подчинёнными. Вместо этого они покинули командные пункты и скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас беглецов официально объявили в розыск за самовольное оставление части. Ситуация в бригаде, судя по всему, критическая.

Напомним, что это не единичный случай. По данным министра обороны Украины Михаила Фёдорова, общее число уклонистов от службы в ВСУ достигло 2 миллионов человек, а количество самовольно покинувших части перевалило за 200 тысяч. На этом фоне дефицит военного бюджета страны превышает 300 миллиардов гривен (свыше 6,9 миллиарда долларов).

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.