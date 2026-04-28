«Единая Россия» в Красноярском крае дала старт акции «История семьи — история страны» в рамках партпроекта «Мир возможностей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Старт акции «История семьи — история страны» в рамках партпроекта «Мир возможностей» для всех регионов страны в этом году был дан из города Трудовой доблести Норильска. Мероприятие состоялось в детском саду «Брусничка».
Координатор федерального партийного проекта «Мир возможностей» Роман Романов отметил в приветствии: «Акция не только творческий конкурс. Это возможность для каждой семьи помочь осознать детям, что история семьи — это неотъемлемая часть великой истории России. Мы хотим помочь нашим детям через рассказы родителей, бабушек и дедушек почувствовать единство со своей Родиной и ее традиционными ценностями».
Кроме того, в рамках торжественного открытия выступил ансамбль «Раздолье», а семья Субеевых представила презентацию «Я. Сегодня. Мой детский сад!».
Почетным гостем мероприятия стала региональный координатор партийного проекта «Мир возможностей», депутат краевого парламента Ирина Субочева.
«Акция объединила в прошлом году тысячи семей по всей стране, показала свою востребованность и актуальность. В этом году у акции есть особенность — ее реализация продлится до октября, а, значит, за время летних каникул у дошколят и их родителей есть возможность поделится в своих работах яркими семейными фотографиями, рассказав о путешествиях по значимым местам нашей необъятной и неповторимой России. Я приглашаю всех к участию. Как показывает практика, участие дошкольных учреждений очень важно именно с точки зрения сплочённости семей. Узнают какие-тоособенности семьи, о которых они раньше даже не задумывались. Мне кажется, самый главный результат, самый главный критерий, по которому мы оцениваем: активность, включённость, интерес. Это всё работает на сплочение семьи», — отметила Ирина Субочева.
В завершении мероприятия все собравшиеся поучаствовали в мастер-классах по созданию матрешки в технике оригами и по росписи пряников.
Отметим, поддержка семей с детьми, популяризация традиционных культурных и семейных ценностей, изучение истории своей семьи и своей страны — важное направление народной программы и партийного проекта «Мир возможностей».