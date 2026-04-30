Трамп допустил возможность сокращения военного контингента в Италии и Испании

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может вывести войска Соединённых Штатов из Испании и Италии из-за их поведения. Об этом республиканец сказал в ходе мероприятия в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведёт себя ужасно, просто ужасно», — заявил президент США.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за действия по урегулированию украинского конфликта. По словам американского лидера, Мерцу следует сосредоточиться на завершении конфликта и решении внутренних проблем Германии, включая вопросы иммиграции и энергетики. Также он призвал немецкого политика уделять меньше внимания международным вопросам, связанным с Ираном.

