США поразили иранские катера и ракетную установку на фоне перемирия

В последние дни переговорный процесс между Ираном и США также активизировался: обе стороны заявляют, что готовят финальное соглашение. По данным Axios, оно предусматривает продление перемирия на 60 дней. При этом 19 мая Трамп сообщил, что был «в часе» от решения возобновить удары, но ему позвонили и попросили «дать еще пару дней», поскольку Тегеран «ведет себя разумно». Позже президент США отметил, что переговоры идут конструктивно, однако спешить со сделкой не стоит, чтобы избежать ошибок.