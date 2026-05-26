США поразили иранские катера и ракетную установку на фоне перемирия

«Сегодня американские войска нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз со стороны иранских сил. Целями были пусковые установки ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины», — говорится в сообщении военных США.
По словам Хокинса, США продолжают «проявлять сдержанность» в рамках режима прекращения огня с Ираном.
Высокопоставленный американский чиновник сообщил Fox News, что военные США уничтожили два судна Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пытавшиеся установить мины в Ормузском проливе, а также нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) в иранском порту Бандар-Аббас. ЗРК, по его словам, был нацелен на американские военные самолеты.
«Мне сказали, что удары США на данный момент завершены. Повторюсь, они носили оборонительный характер, а не наступательный и не были попыткой нарушить режим прекращения огня», — написала Гриффин.
Согласно источникам иранского агентства Tasnim, в Бандар-Аббасе было слышно три взрыва.
Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Позже американский президент Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок до особого распоряжения. Однако в мае стороны обменялись ударами в Ормузском проливе: Иран счел это нарушением перемирия, а Трамп назвал стычку «ласковым пинком». Тогда военные США нанесли удары по порту Бандар-Аббас и острову Кешм, а Иран атаковал три американских эсминца — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. США сообщили, что суда не пострадали.
В последние дни переговорный процесс между Ираном и США также активизировался: обе стороны заявляют, что готовят финальное соглашение. По данным Axios, оно предусматривает продление перемирия на 60 дней. При этом 19 мая Трамп сообщил, что был «в часе» от решения возобновить удары, но ему позвонили и попросили «дать еще пару дней», поскольку Тегеран «ведет себя разумно». Позже президент США отметил, что переговоры идут конструктивно, однако спешить со сделкой не стоит, чтобы избежать ошибок.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».