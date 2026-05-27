В Кургане будут судить участницу схемы телефонных мошенников

В Кургане завершили расследование уголовного дела против 18-летней девушки, участницы схемы телефонных мошенников.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Курганской области.
По версии следствия, осенью прошлого года девушка нашла «подработку» через мессенджер и стала участницей схемы, по которой пожилым людям звонили якобы сотрудники правоохранительных органов или врачи. Пенсионеров убеждали срочно передать деньги для помощи родственникам, которые якобы попали в ДТП.
Потерпевшие передавали наличные водителям такси, не знавшим о преступной схеме. После этого обвиняемая переводила деньги на счета, реквизиты которых ей присылали кураторы. За свою роль она получала 10% от похищенных сумм.
Следствие установило, что за несколько дней жертвами мошенников стали четверо пенсионеров из разных населённых пунктов Курганской области. Они потеряли от 280 тыс. до 1,5 млн рублей.
Девушку задержали сотрудники полиции во время получения очередной партии денег от курьера. Она признала вину и стала сотрудничать со следствием. Уголовное дело направили в суд.
Тем временем в Предгорном округе Ставропольского края таксист потерял 100 тыс. рублей после заказа якобы от известной кинозвезды, передаёт ИА «Победа26» со ссылкой на полицию.
По данным ведомства, неизвестный сообщил водителю, что оплата за поездку будет перечислена заранее, и попросил номер банковской карты и код из смс. После этого с карты мужчины списали 100 тыс. рублей. Полиция устанавливает личности и местонахождение мошенников.
