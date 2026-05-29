Песков назвал самой большой глупостью отказ Европы от диалога с РФ

Европа совершает самую большую глупость, отказываясь от любого диалога с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга в пятницу, 29 мая.
«Самая большая глупость, которую делают европейцы и люди в Брюсселе, в том, что полностью отказываются от какого-либо диалога с Россией», — сказал Песков журналистам.
Как уточнил представитель Кремля, невозможно решать какие-либо проблемы, когда стороны не ведут разговоры. По его словам, в трудных ситуациях конфликтующим странам всегда нужно контактировать друг с другом.