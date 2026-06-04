Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость биткоина опустилась ниже $62 тысяч

Стоимость биткоина на торгах опустилась до $61,4 тысячи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Стоимость биткоина опустилась ниже 62 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина в ночь на четверг опускалась до 61,4 тысячи долларов.