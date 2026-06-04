Палата представителей поддержала ограничения полномочий Трампа в войне с Ираном

Резолюция о военных полномочиях была принята 215 голосами против 208 и направлена в Сенат. Голосование в Палате представителей стало первым шагом на сложном пути к окончательному принятию резолюции. Сенат должен рассмотреть ее примерно в течение двух с половиной недель. Как напоминает NYT, даже если документ будет принят обеими палатами Конгресса, «его юридическая сила останется неопределенной», так как резолюция потребует подписи Трампа или голосования двух третей голосов в обеих палатах Конгресса для преодоления вето.