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Австрийский космонавт рассказал, как связи с Россией помогли ему в карьере

Космонавт Фибек признал, что связи с Россией помогли ему в карьере.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 4 июн — РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости сообщил, как связи с Россией помогли ему в карьере.

«Если говорить о карьере — да, это помогло. Сначала я остался в космической сфере, но уже со стороны индустрии и управления», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам космонавта, он начал активно работать, и его знания, а также связи с Россией оказались очень полезными — благодаря совместным проектам.

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Он провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.