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Стратегический запас воды сформирован в ДНР, заявил Пушилин

Пушилин: в ДНР сформирован стратегический запас воды.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Донецкая Народная Республика сформировала стратегический запас воды благодаря удачным погодным условиям, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.

«В этом году с погодой нам везет больше, чем в прошлом году. Нам действительно очень важно все же иметь запас (воды — ред.). Мы его сейчас сформировали. И по мере возможности стараемся улучшать по количеству подаваемой воды», — сказал Пушилин.

Глава республики добавил, что запас воды в республике необходим для соблюдения графиков подачи воды для жителей региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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