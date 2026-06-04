Стратегический запас воды сформирован в ДНР, заявил Пушилин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Донецкая Народная Республика сформировала стратегический запас воды благодаря удачным погодным условиям, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.
«В этом году с погодой нам везет больше, чем в прошлом году. Нам действительно очень важно все же иметь запас (воды — ред.). Мы его сейчас сформировали. И по мере возможности стараемся улучшать по количеству подаваемой воды», — сказал Пушилин.
Глава республики добавил, что запас воды в республике необходим для соблюдения графиков подачи воды для жителей региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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