В Нарве процветает торговля местами в очереди на границу с Россией

В эстонской Нарве налажен бизнес по продаже мест в очереди на прохождение границы с Россией, стоимость такой услуги достигает €160.
Об этом сообщает издание Postimees.
Как следует из публикации, ожидание на погранпункте может занять больше половины дня. В соцсетях всё чаще жалуются на дельцов, которые зарабатывают, отстаивая очередь за других.
Местная полиция и погранохрана осведомлены о ситуации, однако запретить её не могут — формально в действиях перекупщиков нет состава преступления.
«Чтобы попасть в Россию через погранпункт в Нарве может потребоваться больше половины дня, и всё больше путешественников жалуются на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают деньги, стоя в очереди за других», — говорится в материале.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что ускорение пересечения эстонско-российской границы в Нарве в настоящее время представляется невозможным.