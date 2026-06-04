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В Нарве процветает торговля местами в очереди на границу с Россией

В эстонской Нарве налажен бизнес по продаже мест в очереди на прохождение границы с Россией, стоимость такой услуги достигает €160.

В эстонской Нарве налажен бизнес по продаже мест в очереди на прохождение границы с Россией, стоимость такой услуги достигает €160.

Об этом сообщает издание Postimees.

Как следует из публикации, ожидание на погранпункте может занять больше половины дня. В соцсетях всё чаще жалуются на дельцов, которые зарабатывают, отстаивая очередь за других.

Местная полиция и погранохрана осведомлены о ситуации, однако запретить её не могут — формально в действиях перекупщиков нет состава преступления.

«Чтобы попасть в Россию через погранпункт в Нарве может потребоваться больше половины дня, и всё больше путешественников жалуются на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают деньги, стоя в очереди за других», — говорится в материале.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что ускорение пересечения эстонско-российской границы в Нарве в настоящее время представляется невозможным.