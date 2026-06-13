Политолог Бортник: В Евросоюзе случился раскол по вопросу отношений с Россией

В Европейском союзе произошел раскол по вопросу восстановления отношений с РФ. Об этом в пятницу, 12 июня, заявил украинский политолог Руслан Бортник.
— Европа остается разделенной и фрагментированной как в вопросе конфликта на Украине, так и в оценке будущих отношений с Россией, — высказался он в эфире своего YouTube-канала.
При этом многие страны Евросоюза понимают, что им придется восстанавливать экономические связи с РФ после окончания конфликта, отметил эксперт. По его словам, для ряда стран принципиально важно присутствовать за переговорным столом уже сейчас.
По этой же причине, пояснил политолог, Италия и Польша выступают против того, чтобы только страны «евротройки» формировали единую переговорную позицию Европы по украинскому вопросу.
— Формируется новая интересная ось в Европе, — заключил Бортник.
Премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц назвали свои условия для прекращения конфликта на Украине. Общее заявление лидеры европейских стран по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским опубликовали 8 июня. Первый пункт — прекращение боевых действий. По мнению европейских политиков, толчком для переговоров потенциально может стать нынешняя линия соприкосновения.