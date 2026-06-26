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Мерц: Германия теряет от 300 до 500 рабочих мест каждый день

Мерц обозначил, что страна ежедневно лишается от трехсот до пятисот рабочих мест.

Канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил, что страна ежедневно лишается от трехсот до пятисот рабочих мест.

По его словам, на повестке дня сейчас стоит комплекс серьезных задач, среди которых приоритетной является восстановление ценовой конкурентоспособности экономики страны.

«В настоящее время мы теряем от 300 до 500 рабочих мест в день. Каждый день двузначное количество компаний объявляют о банкротстве. Это означает, что нам действительно необходимо как можно быстрее выбраться из этой сложной ситуации. Сейчас необходимо срочно обеспечить сохранение рабочих мест в Германии и конкурентоспособность компаний на международном и национальном уровнях», — отметил Мерц.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддержать инициативу председателя Евросовета Антониу Кошты и начать диалог с Россией.

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