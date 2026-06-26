Мерц: Германия теряет от 300 до 500 рабочих мест каждый день

«В настоящее время мы теряем от 300 до 500 рабочих мест в день. Каждый день двузначное количество компаний объявляют о банкротстве. Это означает, что нам действительно необходимо как можно быстрее выбраться из этой сложной ситуации. Сейчас необходимо срочно обеспечить сохранение рабочих мест в Германии и конкурентоспособность компаний на международном и национальном уровнях», — отметил Мерц.