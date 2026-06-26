Корабль ледового класса Северного флота «Иван Папанин» вышел в Баренцево море

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новейший патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» вышел в Баренцево море для выполнения мероприятий боевой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
«Патрульный корабль ледового класса “Иван Папанин” Северного флота вышел в Баренцево море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки. Экипаж корабля отработал взаимодействие с корабельными вертолетами Ка-27, в том числе и в сложных метеоусловиях», — информировали в пресс-службе.
Там уточнили, что экипажи палубных вертолетов выполнили взлеты и посадки на ходу, а также облеты корабля «Иван Папанин» для проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.
Кроме того, экипаж корабля отработал перечень мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, боевую, повседневную организацию и совершенствовал морскую выучку.
«Иван Папанин» — новейший патрульный корабль ледового класса проекта 23550. В состав Военно-морского флота был принят в сентябре 2025 года в городе Североморске. Корабль сочетает в себе свойства патрульного корабля, ледокола и буксира, способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях. Арктическая категория Arc7.