Корабль ледового класса Северного флота «Иван Папанин» вышел в Баренцево море

«Иван Папанин» — новейший патрульный корабль ледового класса проекта 23550. В состав Военно-морского флота был принят в сентябре 2025 года в городе Североморске. Корабль сочетает в себе свойства патрульного корабля, ледокола и буксира, способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях. Арктическая категория Arc7.