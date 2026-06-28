Шара Буллет: у Перейры не было другого варианта, кроме как убить меня

Российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) прокомментировал победу над Мишелем Перейрой на турнире UFC Fight Night 280 в Баку (Азербайджан).
"Просто понимал в этот момент, что у него нет другого варианта, кроме как убить меня. Когда вышел на бой, осознавал, что главное — не пропустить с правой. Но пропустил. Это смешно было.
Ответственность большая ещё тут, столько болельщиков! Не хотел глупости сделать. Пытался выцелить его на колено — попал. И вот такой исход«, — цитирует бойца “Матч ТВ”.
Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей (все — 29:28).
В общей сложности 32-летний Магомедов провёл 18 боёв за карьеру в MMA. На его счету теперь 17 побед и одно поражение. У 32‑летнего Перейры 32 удачных поединка и 15 поражений.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Физиев нокаутировал Мануэля Торреса в главном бою турнира UFC в Баку.