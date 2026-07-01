Захарова: Зеленский стремится втянуть союзников России в конфликт

«За всей демагогией о якобы урегулировании конфликта Зеленский на деле стремится спровоцировать эскалацию. Такова задача. Такую задачу ему поставили. Делать он это будет посредством ударов по объектам гражданской инфраструктуры, убивая мирное гражданское население, проводя теракты. Он это не скрывает», — отметила Захарова.
Как уточнила дипломат, украинский лидер также предпринимает «отчаянные попытки масштабировать конфликт, втянуть в него и ближайших наших союзников и соседей».
«Это нужно тем, кто живет по натовским нарративам», — добавила она.
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