Лукашенко обвинил Запад в гибридной войне против Белоруссии

«Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокациями на наших южных рубежах», — подчеркнул лидер Белоруссии.
По его словам, отдельных западных политиков раздражают самостоятельность и независимость Белоруссии. Лукашенко считает, что их также не устраивают союз Минска и Москвы и приверженность белорусской стороны мирному урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Лукашенко заявил, что затягиванию конфликта на Украине способствует международная «партия войны». При этом он подчеркнул, что Белоруссия не намерена отправлять своих военных в зону боевых действий и выступает за мирное урегулирование.