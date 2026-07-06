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Лукашенко обвинил Запад в гибридной войне против Белоруссии

Александр Лукашенко заявил, что западные страны с помощью Украины ведут против Белоруссии гибридную войну. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокациями на наших южных рубежах», — подчеркнул лидер Белоруссии.

По его словам, отдельных западных политиков раздражают самостоятельность и независимость Белоруссии. Лукашенко считает, что их также не устраивают союз Минска и Москвы и приверженность белорусской стороны мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Лукашенко заявил, что затягиванию конфликта на Украине способствует международная «партия войны». При этом он подчеркнул, что Белоруссия не намерена отправлять своих военных в зону боевых действий и выступает за мирное урегулирование.

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