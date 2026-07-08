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Шуваев рассказал о предложении Путина возглавить Белгородскую область

Шуваев назвал предложение Путина возглавить Белгородскую область неожиданным.

Источник: Reuters

БЕЛГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев назвал неожиданным предложение президента РФ Владимира Путина возглавить регион.

«Это моя малая родина… Это родители и семья, это дошкольные, школьные годы. И потом уже я 28 лет приезжал очень редко в связи со своими обязанностями и прохождением военной службы. Конечно же, приехать в регион, свой родной регион. Я не ожидал, что президент мне поставит задачу возглавить Белгородскую область», — сказал Шуваев «Вести».

Президент России 13 мая принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора назначен Шуваев. Он является Героем России, ветераном специальной военной операции и участником второго потока программы «Время Героев». С января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области.

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Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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