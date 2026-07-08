Шуваев рассказал о предложении Путина возглавить Белгородскую область

«Это моя малая родина… Это родители и семья, это дошкольные, школьные годы. И потом уже я 28 лет приезжал очень редко в связи со своими обязанностями и прохождением военной службы. Конечно же, приехать в регион, свой родной регион. Я не ожидал, что президент мне поставит задачу возглавить Белгородскую область», — сказал Шуваев «Вести».