Пентагон ищет средства против дронов для атомных субмарин

Военно-морские силы США официально признали уязвимость своих атомных подводных лодок (АПЛ) перед угрозой атак с использованием беспилотников и противотанковых ракетных комплексов в период их нахождения в портах. Об этом сообщает издание Defense News.
Пока ракетные подводные крейсеры находятся на патрулировании в глубинах Мирового океана, их обнаружение и поражение считается крайне сложной задачей. Однако в момент захода в гавань, швартовки или выхода в море, когда субмарины движутся в надводном положении, они превращаются в легкую и привлекательную цель. По оценке американских военных, в этот период корабли становятся беззащитны перед атаками не только морских дронов и мин, но и ручных противотанковых ракетных комплексов.
Реагируя на выявленную угрозу, командование ВМС США инициировало проведение конкурса. Согласно опубликованным данным, ведомство ищет разработчиков, способных предложить прототипы технологий, обеспечивающих полный цикл противодействия беспилотным системам. В требованиях к перспективному комплексу указаны функции обнаружения, трекинга, идентификации, блокировки и нейтрализации дронов. Оборудование должно эффективно работать в различных зонах, включая прибрежную полосу, акватории портов и гаваней, а также в открытом океане.
Ранее, в июне, профильный журнал Military Watch Magazine обращал внимание на асимметрию в скоростных характеристиках кораблей. В публикации отмечалось, что российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» способен развивать ход, превосходящий скоростные показатели всех крупных надводных кораблей американского флота.
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