Пентагон ищет средства против дронов для атомных субмарин

Пока ракетные подводные крейсеры находятся на патрулировании в глубинах Мирового океана, их обнаружение и поражение считается крайне сложной задачей. Однако в момент захода в гавань, швартовки или выхода в море, когда субмарины движутся в надводном положении, они превращаются в легкую и привлекательную цель. По оценке американских военных, в этот период корабли становятся беззащитны перед атаками не только морских дронов и мин, но и ручных противотанковых ракетных комплексов.